Чем подкармливать голубику весной, чтобы получить богатый урожай

Хотите лакомиться сочными и крупными ягодами голубики из своего сада? Тогда вам нужно знать, как правильно ее подкармливать!

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Голубика – довольно прихотливое растение. Ей не подходят обычные удобрения, ведь она нуждается в кислой среде. Поэтому важно знать, чем и когда ее подкармливать, чтобы получить обильный урожай, пишут "Окна".

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Благодаря правильному уходу и подкормке ваша голубика будет радовать вас обильным урожаем вкусных и полезных ягод.

Когда начинать подкармливать голубику:

Первая подкормка: в марте-апреле, когда почки набухают.

в марте-апреле, когда почки набухают. Вторая подкормка: после цветения, в мае-июне.

после цветения, в мае-июне. Третья подкормка: после сбора ягод, осенью.

Чем подкармливать голубику:

Первая подкормка:

Азотсодержащие удобрения: сульфат аммония, нитроаммофоска.

Вторая подкормка:

Калийные и магниевые удобрения: сульфат калия, сульфат магния.

Третья подкормка:

Фосфорные и калийные удобрения.

Важные советы:

Перед подкормкой голубику хорошо полейте.

После подкормки замульчуйте почву торфом, сосновыми шишками, опилками.

Не используйте пепел, помет, навоз, перегной – они делают грунт щелочным.

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