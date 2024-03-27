Чем подкармливать голубику весной, чтобы получить богатый урожай
Хотите лакомиться сочными и крупными ягодами голубики из своего сада? Тогда вам нужно знать, как правильно ее подкармливать!
Голубика – довольно прихотливое растение. Ей не подходят обычные удобрения, ведь она нуждается в кислой среде. Поэтому важно знать, чем и когда ее подкармливать, чтобы получить обильный урожай, пишут "Окна".
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Благодаря правильному уходу и подкормке ваша голубика будет радовать вас обильным урожаем вкусных и полезных ягод.
Когда начинать подкармливать голубику:
- Первая подкормка: в марте-апреле, когда почки набухают.
- Вторая подкормка: после цветения, в мае-июне.
- Третья подкормка: после сбора ягод, осенью.
Чем подкармливать голубику:
Первая подкормка:
- Азотсодержащие удобрения: сульфат аммония, нитроаммофоска.
Вторая подкормка:
- Калийные и магниевые удобрения: сульфат калия, сульфат магния.
Третья подкормка:
- Фосфорные и калийные удобрения.
Важные советы:
- Перед подкормкой голубику хорошо полейте.
- После подкормки замульчуйте почву торфом, сосновыми шишками, опилками.
- Не используйте пепел, помет, навоз, перегной – они делают грунт щелочным.
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