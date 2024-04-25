Чем подкармливать кусты клубники, чтобы получить огромный урожай ягод
Мечтаете о сладких, ароматных ягодах клубники из собственного огорода? Этот рецепт подкормки – то, что вам нужно! Благодаря этому рецепту подкормки ваши клубничные кусты подарят вам щедрый урожай сладких и ароматных ягод!
Для лучшего результата важно не только правильно подкармливать клубнику, но и придерживаться правил агротехники: регулярного полива, прополки, рыхления и защиты от вредителей, пишет noviydoctor.com.
Читайте также: Семь важных правил ухода за малиной от опытных огородников
Секрет успеха:
- Правильное сбалансирование питательных веществ: калия, фосфора и азота.
- Простые и доступные ингредиенты.
Ингредиенты:
- 10 литров воды
- 2 грамма марганцовки
- 2 грамма борной кислоты
- 1 литр пепла (можно древесной)
Приготовление:
- В большой емкости смешайте 10 литров воды, 2 грамма марганцовки и 2 грамма борной кислоты.
- Тщательно размешайте, пока порошок полностью не растворится.
- Добавьте 1 литр золы и снова перемешайте.
Применение:
- Используйте готовую подкормку для полива клубничных кустов.
- Для лучшего эффекта рекомендуется предварительно увлажнить почву.
- Не поливайте обильно, чтобы не вымыть питательные вещества.
Дополнительный секрет:
- Опытные садоводы используют хлебный эликсир для дополнительного питания клубники.
- Для его приготовления замочите старый хлеб в 1 литре теплой воды в неделю.
- Процедите настой, разведите водой 1:10 и полейте клубнику под корень.
Предлагаем узнать, как вырастить пышные кустики укропа.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!