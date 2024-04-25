Чем подкармливать кусты клубники, чтобы получить огромный урожай ягод

Мечтаете о сладких, ароматных ягодах клубники из собственного огорода? Этот рецепт подкормки – то, что вам нужно! Благодаря этому рецепту подкормки ваши клубничные кусты подарят вам щедрый урожай сладких и ароматных ягод!

Для лучшего результата важно не только правильно подкармливать клубнику, но и придерживаться правил агротехники: регулярного полива, прополки, рыхления и защиты от вредителей, пишет noviydoctor.com.

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Секрет успеха:

Правильное сбалансирование питательных веществ: калия, фосфора и азота.

Простые и доступные ингредиенты.

Ингредиенты:

10 литров воды

2 грамма марганцовки

2 грамма борной кислоты

1 литр пепла (можно древесной)

Приготовление:

В большой емкости смешайте 10 литров воды, 2 грамма марганцовки и 2 грамма борной кислоты. Тщательно размешайте, пока порошок полностью не растворится. Добавьте 1 литр золы и снова перемешайте.

Применение:

Используйте готовую подкормку для полива клубничных кустов.

Для лучшего эффекта рекомендуется предварительно увлажнить почву.

Не поливайте обильно, чтобы не вымыть питательные вещества.

Дополнительный секрет:

Опытные садоводы используют хлебный эликсир для дополнительного питания клубники.

Для его приготовления замочите старый хлеб в 1 литре теплой воды в неделю.

Процедите настой, разведите водой 1:10 и полейте клубнику под корень.

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