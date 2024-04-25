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Чем подкармливать кусты клубники, чтобы получить огромный урожай ягод

Игорь Романько

Как подкармливать клубнику весной для богатого урожая
Как подкармливать клубнику весной для богатого урожая

Мечтаете о сладких, ароматных ягодах клубники из собственного огорода? Этот рецепт подкормки – то, что вам нужно! Благодаря этому рецепту подкормки ваши клубничные кусты подарят вам щедрый урожай сладких и ароматных ягод!

Для лучшего результата важно не только правильно подкармливать клубнику, но и придерживаться правил агротехники: регулярного полива, прополки, рыхления и защиты от вредителей, пишет noviydoctor.com.

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Секрет успеха:

  • Правильное сбалансирование питательных веществ: калия, фосфора и азота.
  • Простые и доступные ингредиенты.

Ингредиенты:

  • 10 литров воды
  • 2 грамма марганцовки
  • 2 грамма борной кислоты
  • 1 литр пепла (можно древесной)

Приготовление:

  1. В большой емкости смешайте 10 литров воды, 2 грамма марганцовки и 2 грамма борной кислоты.
  2. Тщательно размешайте, пока порошок полностью не растворится.
  3. Добавьте 1 литр золы и снова перемешайте.

Применение:

  • Используйте готовую подкормку для полива клубничных кустов.
  • Для лучшего эффекта рекомендуется предварительно увлажнить почву.
  • Не поливайте обильно, чтобы не вымыть питательные вещества.

Дополнительный секрет:

  • Опытные садоводы используют хлебный эликсир для дополнительного питания клубники.
  • Для его приготовления замочите старый хлеб в 1 литре теплой воды в неделю.
  • Процедите настой, разведите водой 1:10 и полейте клубнику под корень.

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