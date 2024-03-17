Чем подкармливать малину в конце марта, чтобы получить богатый урожай

Малина – любимая ягода многих. Чтобы получить щедрый урожай сочных ягод, важно правильно ухаживать за кустами. Особое внимание следует уделить подкормке, ведь именно она дает растению необходимые питательные вещества для роста и плодоношения.

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Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить рост и плодоношение малины. Опытные садоводы советуют вносить под малину несколько видов удобрений в марте, пишет ТСН.

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1. Азотные удобрения:

Вносят ранней весной, до распускания почек.

Стимулируют активный рост зеленоватой массы.

Используют аммиачную селитру или мочевину (20-30 г на 1 кв. м).

2. Комплексные минеральные удобрения:

Вносят после начала активного роста.

Обеспечивают растение азотом, фосфором и калием.

Способствуют формированию крепких побегов и плодоношению.

Используют по инструкции (обычно 40-60 г на 1 кв. м).

3. Органические удобрения:

Обогащают почву микроэлементами, улучшают его структуру.

Используют перегной или компост (5-7 см слоем вокруг кустов).

4. Подкормка микроэлементами:

Стимулируют ягоды, повышают устойчивость к болезням и вредителям.

Проводят внекорневую подкормку раствором цинка, бора, марганца.

Помните:

Перед внесением любых удобрений важно тщательно увлажнить почву.

Не переборщите с удобрениями, ведь это может привести к вреду растению.

Внимательно читайте инструкции к удобрениям и следуйте рекомендованным дозировкам.

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