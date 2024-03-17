Чем подкармливать малину в конце марта, чтобы получить богатый урожай
Малина – любимая ягода многих. Чтобы получить щедрый урожай сочных ягод, важно правильно ухаживать за кустами. Особое внимание следует уделить подкормке, ведь именно она дает растению необходимые питательные вещества для роста и плодоношения.
Следуя этим простым советам, вы сможете значительно улучшить рост и плодоношение малины. Опытные садоводы советуют вносить под малину несколько видов удобрений в марте, пишет ТСН.
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1. Азотные удобрения:
- Вносят ранней весной, до распускания почек.
- Стимулируют активный рост зеленоватой массы.
- Используют аммиачную селитру или мочевину (20-30 г на 1 кв. м).
2. Комплексные минеральные удобрения:
- Вносят после начала активного роста.
- Обеспечивают растение азотом, фосфором и калием.
- Способствуют формированию крепких побегов и плодоношению.
- Используют по инструкции (обычно 40-60 г на 1 кв. м).
3. Органические удобрения:
- Обогащают почву микроэлементами, улучшают его структуру.
- Используют перегной или компост (5-7 см слоем вокруг кустов).
4. Подкормка микроэлементами:
- Стимулируют ягоды, повышают устойчивость к болезням и вредителям.
- Проводят внекорневую подкормку раствором цинка, бора, марганца.
Помните:
- Перед внесением любых удобрений важно тщательно увлажнить почву.
- Не переборщите с удобрениями, ведь это может привести к вреду растению.
- Внимательно читайте инструкции к удобрениям и следуйте рекомендованным дозировкам.
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