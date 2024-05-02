Чем подкармливать смородину весной, чтобы был большой урожай
Каждый садовод стремится получить максимальный урожай из своих участков. И важную роль в этом играет правильная подкормка. Смородина, как и многие другие ягодные культуры, требует регулярного снабжения питательными веществами. В мае наступает время для второй подкормки этих кустов, и опытные садоводы рекомендуют использовать для этого картофельную шелуху. Об этом пишет ТСН.
Чем полезна шелуха для смородины?
Картофельная шелуха – это не просто бытовой уход, а настоящее сокровище для вашего сада. Оно содержит множество ценных микроэлементов: фосфор, железо, калий, магний, фтор, а также крахмал и глюкозу.
- Фтор стимулирует активный рост и развитие корней, а также обильное цветение кустов.
- Крахмал, калий и глюкоза делают ягоды более сочными и сладкими.
- Подкормка из шелухи экологически чистая, не вредит ни кустам, ни почве.
Как подкормить смородину шелухой?
Существует два способа подкормки смородины картофельной шелухой:
Простой метод:
- Разбрасывайте шелуху под кустами смородины.
- Обильно полейте грунт водой.
Настой:
- Залейте 1 килограмм картофельной шелухи 3 литрами горячей воды.
- Настаивайте в течение 10 часов.
- Разведите настой ведром воды.
- Используйте раствор для полива кустов смородины.
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Когда можно собирать шелуху?
Не стоит выбрасывать шелуху зимой. Его можно высушить и хранить до весны, чтобы использовать для подкормки смородины, клубники, малины и фруктовых деревьев.
Что еще можно использовать для подкормки смородины?
- Азотные удобрения: сульфат аммония, мочевина, аммиачная селитра.
- Комплексные удобрения: нитроаммофоска, азофоска.
- Органические удобрения: перегной, компост.
Важно помнить, что подкормку смородины следует проводить после обильного полива. Это поможет питательным веществам лучше усваиваться корнями. Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить пышные и обильно плодовые кусты смородины, которые обрадуют вас щедрым урожаем сочных ягод.
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