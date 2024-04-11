Чем подкормить абрикосы в период цветения, чтобы завязалось много плодов
Весна – пора не только пробуждения природы, но и активных работ в саду. Одним из самых распространенных плодовых деревьев в Украине является абрикос.
Следуя этим несложным советам с сайта "Апостроф", вы сможете вырастить на вашем участке абрикосовое дерево, которое ежегодно будет радовать вас обильным урожаем сочных плодов.
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Чтобы получить обильный урожай сладких и ароматных плодов, важно правильно ухаживать за деревом, в частности, знать, чем его подкормить во время цветения.
Почему абрикос может не плодоносить:
- Неправильно подобрано месторасположение: дерево не любит застоя воды.
- Слишком часты или, напротив, редки поливы.
- Несвоевременная обрезка: важно удалять лишние ветви, чтобы дерево не сбросило плодородные почки.
- Корни абрикоса уходят в грунтовые воды.
- Дерево посадили в тяжелую глину или тень.
- Недостаток удобрений: молодым деревцам не хватает питательных веществ для плодоношения, а взрослым – минеральных удобрений.
Чем подкормить абрикос во время цветения:
- Для лучшего завязывания плодов: 4 ст. л. мочевины, 4 ст. л. сульфата калия и 20 л воды. Этим раствором поливают землю вокруг дерева.
- Обильное цветение и плодоношение: органические удобрения, такие как перегной, навоз или компост.
Схема подкормки:
- Первый раз: до цветения, полива и подкормки навозом или перегноем.
- Второй раз: через 2 недели после первой.
- Третий раз: через месяц после цветения, когда на ветвях появятся завязи.
Не забывайте о регулярном поливе, особенно если осадков мало.
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