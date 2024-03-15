Чем подкормить георгины, чтобы начали цвести раньше: лайфхак от садоводов

По утверждению специалистов, правильная подкормка является залогом здорового развития, пышного цветения и общей жизнестойкости георгин. Эта цветочная культура особенно нуждается в питательных веществах во время активной вегетации.

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Они необходимы для формирования крепких стеблей и листьев, а также для образования цветочных бутонов. Некоторые удобрения содержат компоненты, способствующие ускоренному процессу формирования почек, благодаря чему георгины расцветают раньше запланированного срока. Об этом пишет ТСН.

Именно весной эти растения восстанавливают активный рост после зимнего периода покоя. На этом этапе следует использовать органические удобрения (перегной, компост, растительные отвары), богатые необходимыми питательными элементами и способные обогащать почву гумусом. К примеру, во время фазы активного развития растениям требуется больше фосфора для формирования мощной корневой системы. Поэтому следует применять удобрения, обогащенные этим компонентом.

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Подкармливать георгины необходимо регулярно, но осторожно, избегая избыточного внесения удобрений. Важно соблюдать рекомендованные изготовителем нормы внесения, указанные на упаковке. Кроме того, эти цветы могут потребовать дополнительного внесения микроэлементов, включая цинк, железо и магний.

А перед непосредственным началом цветения георгины следует подкормить удобрением с высоким содержанием калия. Оно будет способствовать образованию ярких и пышных цветов.

Напомним, мы уже писали о правилах высадки георгин.

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