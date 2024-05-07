Чем подкормить клубнику в период цветения для богатого урожая
Каждый садовод стремится получить богатый урожай клубники. И если вам уже известно, чем полить чеснок, чтобы выросли большие головки, пора узнать, чем подкормить клубнику во время и после цветения.
В мае для подкормки клубники можно использовать как минеральные, так и органические удобрения, содержащие калий, который делает ягоды вкуснее. Об этом пишет "Апостроф".
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Для получения сладкой и сочной клубники:
- Приготовьте раствор калийной селитры: растворите 1 чайную ложку удобрения в ведре воды и полейте кустики (по 0,5 л на каждый).
- Опрыскивайте кусты раствором сернокислого цинка (0,02%). Для опрыскивания можно использовать раствор калийной селитры.
Из органических подкормок в начале цветения можно полить кустики раствором коровяка. Для этого разведите удобрение водой (1:10), затем настаивайте 3 дня и поливайте кусты из расчета 0,5 л под каждый.
Чем подкормить клубнику после цветения
Когда клубника отцветет и станет формировать завязи, опрыскивайте ее комплексным удобрением. Важно не переусердствовать и соблюдать правильную концентрацию – она должна быть в 2 раза меньше, чем при поливе под корень.
Следуя этим простым советам, вы сможете получить обильный урожай вкусной и сочной клубники!
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