Чем подкормить клубнику в период цветения для богатого урожая

Каждый садовод стремится получить богатый урожай клубники. И если вам уже известно, чем полить чеснок, чтобы выросли большие головки, пора узнать, чем подкормить клубнику во время и после цветения.

В мае для подкормки клубники можно использовать как минеральные, так и органические удобрения, содержащие калий, который делает ягоды вкуснее. Об этом пишет "Апостроф".

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Для получения сладкой и сочной клубники:

Приготовьте раствор калийной селитры: растворите 1 чайную ложку удобрения в ведре воды и полейте кустики (по 0,5 л на каждый).

растворите 1 чайную ложку удобрения в ведре воды и полейте кустики (по 0,5 л на каждый). Опрыскивайте кусты раствором сернокислого цинка (0,02%). Для опрыскивания можно использовать раствор калийной селитры.

Из органических подкормок в начале цветения можно полить кустики раствором коровяка. Для этого разведите удобрение водой (1:10), затем настаивайте 3 дня и поливайте кусты из расчета 0,5 л под каждый.

Чем подкормить клубнику после цветения

Когда клубника отцветет и станет формировать завязи, опрыскивайте ее комплексным удобрением. Важно не переусердствовать и соблюдать правильную концентрацию – она должна быть в 2 раза меньше, чем при поливе под корень.

Следуя этим простым советам, вы сможете получить обильный урожай вкусной и сочной клубники!

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