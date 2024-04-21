Чем подкормить редиску при посадке в открытый грунт, чтобы выросла огромная

Мечтаете о хрустящей, сочной редис просто из грядки? Эта культура неприхотлива и даже начинающий огородник сможет вырастить ее.

Вот несколько советов с сайта УНИАН, которые помогут получить богатый урожай. Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличную редис, которая порадует вас своим вкусом и пользой.

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1. Когда сеять?

Редис можно сеять с апреля по сентябрь , в зависимости от сорта.

, в зависимости от сорта. Ранние сорта созревают уже через 20-25 дней после всходов, но более поздние сорта вкуснее и полезнее.

2. Подготовка почвы:

Перекопайте грядку на глубину 20 см.

Добавьте перегной (0,5 ведра на 1 кв. м) – но не навоз!

(0,5 ведра на 1 кв. м) – но не навоз! Если почва кислая, добавьте доломитовую муку (0,5 л на 1 кв. м), а если глинистый – песок (1 ведро на 1 кв. м).

3. Посев:

Создайте бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Разложите семена на расстоянии 5 см друг от друга.

Для лучшего всхожести можно прорастить семена во влажной салфетке 2-3 дня.

семена во влажной салфетке 2-3 дня. Замульчивайте грядку соломой или другой мульчей.

4. Уход:

Регулярно поливайте редис, чтобы почва была умеренно влажной.

редис, чтобы почва была умеренно влажной. Подкармливайте редис дрожжевым раствором (10 г свежих или 5 г сухих дрожжей на 10 л воды из 3 ст. л. сахара) – некоторые огородники считают это бесполезным, но вреда точно не будет.

редис (10 г свежих или 5 г сухих дрожжей на 10 л воды из 3 ст. л. сахара) – некоторые огородники считают это бесполезным, но вреда точно не будет. Защищайте редис от вредителей и болезней.

5. Сбор урожая:

Собирайте редис, когда корнеплоды достигнут 2-3 см в диаметре.

Не передерживайте редис на грядке, иначе она станет жесткой.

Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.

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