Чем подкормить редиску при посадке в открытый грунт, чтобы выросла огромная
Мечтаете о хрустящей, сочной редис просто из грядки? Эта культура неприхотлива и даже начинающий огородник сможет вырастить ее.
Вот несколько советов с сайта УНИАН, которые помогут получить богатый урожай. Следуя этим простым советам, вы сможете вырастить отличную редис, которая порадует вас своим вкусом и пользой.
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1. Когда сеять?
- Редис можно сеять с апреля по сентябрь, в зависимости от сорта.
- Ранние сорта созревают уже через 20-25 дней после всходов, но более поздние сорта вкуснее и полезнее.
2. Подготовка почвы:
- Перекопайте грядку на глубину 20 см.
- Добавьте перегной (0,5 ведра на 1 кв. м) – но не навоз!
- Если почва кислая, добавьте доломитовую муку (0,5 л на 1 кв. м), а если глинистый – песок (1 ведро на 1 кв. м).
3. Посев:
- Создайте бороздки глубиной 2-3 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.
- Разложите семена на расстоянии 5 см друг от друга.
- Для лучшего всхожести можно прорастить семена во влажной салфетке 2-3 дня.
- Замульчивайте грядку соломой или другой мульчей.
4. Уход:
- Регулярно поливайте редис, чтобы почва была умеренно влажной.
- Подкармливайте редис дрожжевым раствором (10 г свежих или 5 г сухих дрожжей на 10 л воды из 3 ст. л. сахара) – некоторые огородники считают это бесполезным, но вреда точно не будет.
- Защищайте редис от вредителей и болезней.
5. Сбор урожая:
- Собирайте редис, когда корнеплоды достигнут 2-3 см в диаметре.
- Не передерживайте редис на грядке, иначе она станет жесткой.
Напомним, мы уже писали, как правильно сажать и выращивать редис.
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