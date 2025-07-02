Чем подкормить розы в июне, чтобы легче переносили жару

В июне, когда жара набирает обороты, розы нуждаются в особом внимании. Чтобы растения не теряли силы в жаркое время, важно обеспечить им качественную подкормку – именно она поможет кустам лучше переносить высокие температуры.

В период активного цветения розы потребляют много питательных веществ. Если не добавить их вовремя, растения могут начать слабеть: корни и побеги истощаются, а новых бутонов становится меньше. Поэтому летом подкормка должна стать обязательным пунктом ухода. Об этом пишет Telegraf.

Оптимальным вариантом являются органические удобрения. Вместо химических препаратов лучше выбрать натуральные варианты, которые можно обнаружить в садоводческих магазинах. Наиболее эффективными считаются удобрения на основе куриного помета – они насыщают почву азотом, фосфором и калием, что способствует здоровому росту кустов и пышному цветению.

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Альтернативой может стать хорошо перепревший компостированный навоз. Важно помнить: использовать только что приготовленную органику нельзя, ведь она может повредить растение, вызывая ожоги стеблей у основания.

Удобрение нужно равномерно распределить вокруг куста, не касаясь непосредственно стеблей. После этого розы следует обильно полить – это поможет питательным веществам проникнуть в почву. Процедуру следует проводить не чаще, чем раз в два месяца – этого достаточно, чтобы кусты радовали продолжительным и обильным цветением.

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