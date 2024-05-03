Чем подпитать пионы в начале мая, чтобы они пышно цвели

Пионы – это не только красивые, но и привередливые цветы. Чтобы они пышно цвели, им нужна регулярная подкормка. Даже если почва на вашем участке плодородная, нельзя пропускать график подкормки пионов.

Следуя этим простым правилам, вы сможете вырастить на своем участке здоровые и красивые пионы. Советами поделились на сайте prostoway.

Читайте также: Как правильно подкармливать пионы весной для обильного цветения: советы экспертов

Вот схема подкормки, которая поможет вашим пионам цвести пышно и ярко:

1. Первая подкормка (конец апреля – начало мая):

Рассыпьте под кустом 1 ст. л. аммиачной селитры на 1 м2.

2. Вторая подкормка (через 7 дней):

Используйте универсальное удобрение "Фертика" в соответствии с инструкцией.

Распределите удобрение под кустом, избегая попадания на листья и ростки.

3. Третья подкормка (через 7 дней после второй):

Внесите под куст небольшое количество сухой древесной золы.

Затем обильно полейте пионы.

4. Четвертая подкормка (через неделю):

Используйте комплексное удобрение, например азофоску, из расчета 1 ст. л. на 1 м2.

Благодаря этой схеме подкормки ваши пионы будут радовать вас пышным и ярким цветением на протяжении многих лет.

Важно:

Перед подкормкой почву под кустом пионов нужно хорошо увлажнить.

Не перекармливайте пионы, ведь это может привести к загниванию корней.

Используйте только качественные удобрения согласно инструкции.

После подкормки рекомендуется обильно полить пионы.

Предлагаем также узнать, как посадка роз весной может привести к пышному цветению.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!