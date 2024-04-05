Чем помыть окна перед Пасхой, чтобы они блестели и были идеально чистыми

Во многих украинских семьях существует традиция отмывать окна перед Пасхой. Чтобы добиться идеальной чистоты стекла, необязательно использовать химические средства.

Существует экологическая и доступная альтернатива, речь идет о кукурузном крахмале. Этот простой ингредиент, который всегда находится под рукой, обладает уникальными свойствами, делающими его отличным средством для мытья окон, пишет Always Immaculate.

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Уникальные свойства кукурузного крахмала для мытья окон:

Мелкие гранулы кукурузного крахмала бережно удаляют грязь и пыль, не царапая стекло. Крахмал впитывает влагу, оставляя окна без разводов. К тому же крахмал не загрязняет окружающую среду.

Как помыть окна крахмалом

Возьмите 1/2 стакана кукурузного крахмала и 4 стакана теплой воды, добавьте 1/4 стакана белого уксуса. Можно еще добавить несколько капель любимого эфирного масла – для приятного запаха в доме.

Смешайте кукурузный крахмал с теплой водой до полного растворения. Добавьте белый уксус и эфирное масло (по желанию). Размешайте раствор и перелейте его в пульверизатор.

Как мыть окна кукурузным крахмалом:

Набрызгайте раствор на окно. Протрите окно круговыми движениями чистой тряпкой из микрофибры. Промойте окно чистой водой. Высушите окно сухой тряпкой из микрофибры.

Преимущества использования кукурузного крахмала:

Эффективно удаляет грязь, жир и разводы.

Безопасный для всех типов стекла.

Нетоксичный и биологически разлагаемый.

Доступный и экономный.

Для удаления устойчивых загрязнений можно использовать мягкую губку.

Напомним, мы уже писали, чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго.

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