Чем помыть окна перед Пасхой, чтобы они блестели и были идеально чистыми
Во многих украинских семьях существует традиция отмывать окна перед Пасхой. Чтобы добиться идеальной чистоты стекла, необязательно использовать химические средства.
Существует экологическая и доступная альтернатива, речь идет о кукурузном крахмале. Этот простой ингредиент, который всегда находится под рукой, обладает уникальными свойствами, делающими его отличным средством для мытья окон, пишет Always Immaculate.
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Уникальные свойства кукурузного крахмала для мытья окон:
Мелкие гранулы кукурузного крахмала бережно удаляют грязь и пыль, не царапая стекло. Крахмал впитывает влагу, оставляя окна без разводов. К тому же крахмал не загрязняет окружающую среду.
Как помыть окна крахмалом
Возьмите 1/2 стакана кукурузного крахмала и 4 стакана теплой воды, добавьте 1/4 стакана белого уксуса. Можно еще добавить несколько капель любимого эфирного масла – для приятного запаха в доме.
Смешайте кукурузный крахмал с теплой водой до полного растворения. Добавьте белый уксус и эфирное масло (по желанию). Размешайте раствор и перелейте его в пульверизатор.
Как мыть окна кукурузным крахмалом:
Набрызгайте раствор на окно. Протрите окно круговыми движениями чистой тряпкой из микрофибры. Промойте окно чистой водой. Высушите окно сухой тряпкой из микрофибры.
Преимущества использования кукурузного крахмала:
- Эффективно удаляет грязь, жир и разводы.
- Безопасный для всех типов стекла.
- Нетоксичный и биологически разлагаемый.
- Доступный и экономный.
Для удаления устойчивых загрязнений можно использовать мягкую губку.
Напомним, мы уже писали, чем вымыть окна для идеальной чистоты надолго.
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