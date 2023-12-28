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Чем посыпать лестницу зимой, чтобы не поскользнуться: эффективный лайфхак

Игорь Романько

Как быстро убрать лед и лед во дворе и лестнице

Сменная погода в Украине часто приводит к образованию льда на тротуарах, лестницах и других поверхностях. Это может быть опасно, поскольку повышает риск падения и травм.

Одним из эффективных способов борьбы с гололедицей является использование кофе. Об этом способе рассказали в издании Патриоты Украины.

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Этот метод имеет несколько преимуществ:

  • Кофе обладает кислотностью, которая помогает растопить лед.
  • Кофейная гуща создает трение, улучшающее сцепление с поверхностью.
  • Этот метод достаточно экологически чист.

Чтобы использовать кофе для борьбы с гололедом, нужно просто посыпать остатки кофе на очищенную поверхность. Кофейная гуща растопит лед и создаст слой, который улучшит сцепление с поверхностью.

Вот несколько советов по использованию кофе для борьбы с гололедицей:

  • Используйте свежую кофейную гущу, поскольку она имеет большую кислотность.
  • Посыпайте кофе на чистую поверхность, чтобы он лучше прилипал.
  • Если кофе не расплавил весь лед, повторите процедуру.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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