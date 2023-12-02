Чем смазать зимнюю обувь, чтобы она не портилась из-за снега и соль
Зимний период может стать вызовом для кожаной обуви из-за погрузки и постоянной влажности. Чтобы сохранить его в отличном состоянии, существуют простые и доступные способы защиты.
Как сообщает сайт Mental Floss, одним из эффективных методов является использование вазелина. Перед использованием любого средства проверьте его влияние на материал, используя небольшой участок шва.
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Вазелин
- Очистите обувь от грязи с помощью мягкой тряпки или губки и подождите, пока она полностью высохнет.
- Нанесите вазелин на кожу чистой и сухой тканью, распределяя равномерно его по всей поверхности.
- Оставьте обувь на несколько часов, чтобы образовалась водоотталкивающая пленка.
Другими эффективными методами является использование воска или парафина и средства на основе растительных масел.
Воск или парафин
- Растопите небольшое количество воска или парафина и обработайте им обувь, следя за тем, чтобы вещество не было слишком горячим.
- Разделайте швы и высушите поверхность обуви феном.
Средство на основе растительного масла
- Смешайте касторовое масло (2 ч. л.), льняное масло (2 ч. л.) и тертый парафин (100 гр.) в одной емкости.
- Нагрейте на водяной бане до полного растворения парафина.
- Смажьте обувь полученной смесью и оставьте на 6-8 часов.
Дополнительно в магазинах доступны различные водоотталкивающие спреи для обуви, которые можно использовать для различных типов материалов и удобны в использовании.
Многие не знают, как эффективно утеплить свою обувь, особенно когда в сапогах или ботинках становится холодно. Поэтому UAportal рассказал о действенных, а главное бюджетных способах утепления.
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