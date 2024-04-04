Чем вымыть окна, чтобы они не загрязнялись даже после дождя

Наконец-то наступила весна! Солнышко пригревает, и хочется, чтобы в доме было чисто и уютно. Но мытье окон – это не самое любимое дело многих хозяек.

Прекрасным лайфхаком, который поможет вам сохранить окна чистыми надолго, поделились на сайте prostoway.com. Благодаря этому простому рецепту вам не придется мыть их всякий раз после дождя.

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Это средство действительно работает! Благодаря кондиционеру для волос вода не будет оставлять разводы на стекле, а глицерин будет отталкивать пыль и грязь.

Вам понадобится:

1/2 стакана воды

1 столовая ложка кондиционера для волос

1 столовая ложка глицерина

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты в емкости. Вымойте окно обычным способом. Перелейте раствор в пульверизатор и нанесите на стекло. Натрите стекло сухой тряпкой до блеска.

Вуаль! Ваши окна чисты и сияют, а вы сэкономили время и силы. Попробуйте этот лайфхак, и вы не пожалеете!

PS

Вместо кондиционера для волос можно использовать уксус.

Не забудьте протереть рамы окон.

Для мытья окон можно использовать специальные микрофибровые салфетки.

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