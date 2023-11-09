Чем вымыть зеркало в ванной, чтобы оно не запотевало: полезен лайфхак

В мире хозяйствования, где существует множество трюков и уловок для обеспечения чистоты дома, иногда самые неожиданные решения могут оказаться самыми эффективными. Одним из таких необычных методов является использование шампуня для мытья зеркал.

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Зачем такой шаг, когда на рынке есть специальные средства для мытья стекла? Оказывается, покупные средства не всегда справятся с запотеванием зеркал. Здесь на помощь приходит обычный шампунь, пишет prostoway.

Начните, как всегда, с обычной мойки зеркала, а затем вам понадобится лишь небольшое количество шампуня. Нанесите на мягкую тряпку и обработайте поверхность зеркала. С помощью чистой салфетки разотрите шампунь так, чтобы не оставить разводы.

В результате зеркало не только чистое, но и защищенное от запотевания тонким и неброским слоем шампуня. Это простой, но эффективный способ на несколько недель сохранить качество вашего отображения.

Напомним, что в сети показали легкий способ очистки мебели, используя обычные предметы, которые у каждого под рукой.

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