Чем заменить молоко в омлете и каким получится готовое блюдо

Омлет – это вкусный и простой в приготовлении завтрак, который любят многие. Однако, чтобы приготовить омлет обычно используется молоко. Но что делать, если молока нет?

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Не беспокойтесь, есть несколько продуктов, которые можно использовать в качестве замены молока в омлете, пишет "Телеграф". Ниже приведено несколько вариантов.

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Вода – это самый простой и доступный вариант. Омлет с водой не будет обладать молочной нежностью, но текстура получится приятной и воздушной.

Сливочное масло придает омлету насыщенный сливочный вкус. Перед добавлением масла в омлет его нужно растопить. Однако важно, чтобы масло не было слишком горячим, иначе яйца могут свернуться.

Сметана также придает омлету насыщенный вкус. В такой омлет можно добавить соду на кончике ножа. Кислая сметана погасит соду, и омлет будет невероятно пышным и воздушным.

Рецепт омлета без молока

Ингредиенты:

2 яйца

1 столовая ложка воды или растопленного сливочного масла или сметаны.

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Взбейте яйца с водой, маслом или сметаной, солью и перцем. Разогрейте сковороду на среднем огне. Вылейте яичную смесь на сковороду и готовьте, пока омлет не застынет, примерно 2-3 минуты с каждой стороны. Подавайте омлет горячим.

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