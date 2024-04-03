rus
Українська
Рецепты

Чем заменить мясо в котлетах, чтобы было не менее вкусно и сытно: рецепт для поста

Игорь Романько

Как приготовить котлеты с капустой

Ищете интересную альтернативу мясным котлетам? Тогда попробуйте приготовить это блюдо из капусты. Капустные котлеты – это не только вкусно, но и полезно. Ведь капуста богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для нашего организма.

Этот рецепт постный, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост или просто хочет сделать свой ужин легче. Рецептом поделились на сайте РБК.

Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Ингредиенты:

  • Капуста – 700 г
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лук – 2 шт.
  • Манка – 3-4 ст. л.
  • Масло – для жарки
  • Мускатный орех – 1/4 ч. л.
  • Прованские травы – 0,5 ч.л.
  • Сушеный чеснок – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу
  • Перец – по вкусу

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и поставьте на огонь.
  2. Варите капусту до размягчения (10-15 минут).
  3. Измельчите лук и натрите морковь.
  4. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
  5. Отварную капусту откиньте на дуршлаг, дайте остыть и переложите в миску.
  6. Добавьте к капусте зажарку, натертый картофель и манку.
  7. Тщательно перемешайте фарш, посолите и оставьте на 15 минут.
  8. Смочите руки водой и сформуйте котлеты.
  9. Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до румяного цвета.
  10. Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте капустные котлеты к столу в горячем или охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Совет:

  • К фаршу можно добавить измельченную зелень, грибы или другие овощи.
  • Котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.
  • К котлетам можно подать сметанный или томатный соус.

Советуем обратить внимание на рецепт запеканки с капустой и фаршем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!

РецептыРецепт