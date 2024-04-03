Чем заменить мясо в котлетах, чтобы было не менее вкусно и сытно: рецепт для поста
Ищете интересную альтернативу мясным котлетам? Тогда попробуйте приготовить это блюдо из капусты. Капустные котлеты – это не только вкусно, но и полезно. Ведь капуста богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для нашего организма.
Этот рецепт постный, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост или просто хочет сделать свой ужин легче. Рецептом поделились на сайте РБК.
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Ингредиенты:
- Капуста – 700 г
- Картофель – 2 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук – 2 шт.
- Манка – 3-4 ст. л.
- Масло – для жарки
- Мускатный орех – 1/4 ч. л.
- Прованские травы – 0,5 ч.л.
- Сушеный чеснок – 1 ч.л.
- Соль – по вкусу
- Перец – по вкусу
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и поставьте на огонь.
- Варите капусту до размягчения (10-15 минут).
- Измельчите лук и натрите морковь.
- Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета.
- Отварную капусту откиньте на дуршлаг, дайте остыть и переложите в миску.
- Добавьте к капусте зажарку, натертый картофель и манку.
- Тщательно перемешайте фарш, посолите и оставьте на 15 минут.
- Смочите руки водой и сформуйте котлеты.
- Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до румяного цвета.
- Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Подавайте капустные котлеты к столу в горячем или охлажденном виде.
Приятного аппетита!
Совет:
- К фаршу можно добавить измельченную зелень, грибы или другие овощи.
- Котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.
- К котлетам можно подать сметанный или томатный соус.
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