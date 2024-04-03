Чем заменить мясо в котлетах, чтобы было не менее вкусно и сытно: рецепт для поста

Ищете интересную альтернативу мясным котлетам? Тогда попробуйте приготовить это блюдо из капусты. Капустные котлеты – это не только вкусно, но и полезно. Ведь капуста богата витаминами и микроэлементами, необходимыми для нашего организма.

Видео дня

Этот рецепт постный, поэтому он прекрасно подойдет для тех, кто соблюдает пост или просто хочет сделать свой ужин легче. Рецептом поделились на сайте РБК.

Читайте также: Как приготовить тыквенный пирог-суфле: простой рецепт

Ингредиенты:

Капуста – 700 г

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук – 2 шт.

Манка – 3-4 ст. л.

Масло – для жарки

Мускатный орех – 1/4 ч. л.

Прованские травы – 0,5 ч.л.

Сушеный чеснок – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец – по вкусу

Приготовление:

Нашинкуйте капусту, переложите в кастрюлю, залейте водой, посолите и поставьте на огонь. Варите капусту до размягчения (10-15 минут). Измельчите лук и натрите морковь. Обжарьте овощи на растительном масле до золотистого цвета. Отварную капусту откиньте на дуршлаг, дайте остыть и переложите в миску. Добавьте к капусте зажарку, натертый картофель и манку. Тщательно перемешайте фарш, посолите и оставьте на 15 минут. Смочите руки водой и сформуйте котлеты. Обжарьте котлеты на растительном масле с обеих сторон до румяного цвета. Выложите готовые котлеты на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Подавайте капустные котлеты к столу в горячем или охлажденном виде.

Приятного аппетита!

Совет:

К фаршу можно добавить измельченную зелень, грибы или другие овощи.

Котлеты можно запечь в духовке при 180°C в течение 20-25 минут.

К котлетам можно подать сметанный или томатный соус.

Советуем обратить внимание на рецепт запеканки с капустой и фаршем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!