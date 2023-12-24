Чем заменить пуховик в 2024 году: 6 трендовых вариантов

Пуховик – это незаменимая вещь зимой, но не каждой женщине нравится его внешний вид. Если вы хотите быть стильной зимой, обратите внимание на альтернативные модели верхней одежды, которые будут на пике популярности в 2024 году.

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Об этом пишет ТСН.

Классическое длинное пальто прямого кроя

Это универсальная вещь, подходящая для любого случая и стиля. Оно выглядит элегантно и согревает даже в самые сильные морозы.

Куртка-бомбер

Эта модель – отличный вариант для повседневного ношения. Она удобна, теплая и имеет стильный внешний вид.

Пальто Teddy

Это пальто из мягкой шерсти очень приятно на ощупь и выглядит уникально. Оно отлично подходит для деловых и обыденных образов.

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Афганское пальто

Эта модель отличается роскошным внешним видом благодаря длинному меху. Она идеально подходит для повседневной носки в холодную погоду.

Шуба из экомеха

Шуба из экомеха – это стильный и практичный вариант, который не уступает по качеству натуральной шубе. Она теплая, удобная и стоит гораздо дешевле.

Дубленка-авиатор

Дубленка-авиатор – это модный и практичный вариант для зимы. Она производится из экокожи и имеет стильный внешний вид.

Напомним, мы уже писали, что лучше выбрать куртку или пальто.

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