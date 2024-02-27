Чем заменить сливочное масло в блюде и сохранить яркость вкуса: три удачные альтернативы

Сливочное масло отлично подходит и сочетается с другими ингредиентами во время жарки или выпечки. Однако его чрезмерное употребление может повредить здоровью из-за высокого содержания холестерина. Но есть не менее вкусные, но более полезные альтернативы. Они не содержат холестерина и не угрожают вашей фигуре. Об этом пишет Prostoway.

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Подсолнечное или оливковое масло

Эти растительные масла идеально подойдут для выпечки блинов, кексов или печенья. Например, масло из виноградных косточек придает блюдам естественный вкус и аромат. А оливковое или авокадо масло станет отличным основанием для сэндвичей.

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Паста из сушеных помидоров и оливок

Совместите томатную пасту, оливковое масло, семена тыквы и чеснок для вкусного маринада вместо сливочного масла. Смажьте такую пасту на бутерброды или гренки.

Хумус и паста из бобов и яблок

Хумус – отличная здоровая альтернатива маслу для бутербродов и сэндвичей. А вот пасту из бобов и яблок можно приготовить дома по веганскому рецепту.

Итак, испытайте эти полезные и сытные замены сливочного масла для улучшения вкуса блюд и собственного здоровья.

Напомним, мы уже писали, как сливочное масло использовать в повседневной жизни.

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