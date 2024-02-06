Чем заменить соль в блюдах, чтобы не потерять вкус

Все мы знаем, как важна соль в кулинарии. Без нее любое блюдо кажется пресным и невкусным. Но что делать, если соль внезапно кончилась, а в магазин идти далеко? Не отчаиваться!

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На самом деле существует много способов заменить соль в блюдах, причем так, что никто не заметит разницы, пишет РБК-Украина. Помните, что некоторые из этих заменителей соли имеют свой вкус, который может немного изменить вкус блюда. Поэтому начинайте с небольших количеств и прибавляйте их по вкусу.

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Вот несколько советов:

1. Лимонный сок: Добавьте немного лимонного сока не только в салаты, но и в мясные блюда. Он не только подсолит пищу, но и прибавит ей интересную кислинку.

2. Соевый соус: Благодаря высокому содержанию соли, соевый соус отлично подходит для салатов, первых и мясных блюд.

3. Морские водоросли: Измельчите сушеные водоросли в кофемолке и добавляйте в пищу.

4. Сушеные овощи: Помимо соли, они также обогатят блюдо своим ароматом.

5. Специи: Различные специи, такие как перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, эстрагон, розмарин, куркума, майоран, тмин, кориандр, карри и паприка, не только подчеркнут вкус пищи, но и частично заменят соль.

6. Специи для супов и бульонные кубики: Добавьте их в блюдо, чтобы не только посолить, но и добавить аромат.

7. Уксус: Небольшое количество мягкого уксуса (яблочного, бальзамического, виноградного) может частично заменить соль.

8. Квашенные или маринованные овощи: Добавьте в суп или другие блюда квашеный огурец, помидор маринованный или огуречный маринад.

9. Хрен и имбирь: Эти продукты не только придадут пище пикантности, но и частично заменят соль.

Экспериментируйте! Не бойтесь пробовать новое и искать комбинации специй, которые вам нравятся.

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