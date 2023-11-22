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Чем заменить стиральный порошок, чтобы вещи не теряли цвет во время стирки

Игорь Романько

Чем заменить стиральный порошок

Ищете эффективный способ постирать вещи, которые не повредят их цвет и ткань? Иногда обычный стиральный порошок не справится с задачами, но есть безопасные и эффективные альтернативы, которые вам понадобятся дома.

Уксус, сода, лимонный сок и хозяйственное мыло – вот несколько средств, которые помогут получить идеально чистый результат стирки без негативных последствий, пишет ТСН.

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Используя эти простые и экологически чистые средства, вы сможете наслаждаться безупречно чистым бельем, а природа будет благодарна за отсутствие агрессивных химических веществ.

1. Уксус и сода: Эта смесь не только эффективно заменит стиральный порошок, но и выступит в качестве бельевого кондиционера. Добавьте соду в отделение для порошка и перед стиркой залейте 100 г уксуса. Результат – чистое, свежее и мягкое белье с ярким цветом.

2. Сода и лимонный сок Смесь соды и лимонного сока обеспечит чистоту и приятный цитрусовый аромат. Просто добавьте 100 мл лимонного сока к соде, и ваше белье будет не только чистым, но и свежим.

3. Хозяйственное мыло и сода: Натрите пол бруска хозяйственного мыла, растворите его в горячей воде до образования пасты, а затем добавьте 1 столовую ложку соды. Засыпьте полученную смесь прямо на вещи в барабан машинки для эффективной стирки.

Напомним, мы уже писали, сколько стирального порошка нужно сыпать в стиральную машину.

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