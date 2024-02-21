Черная дыра поглощает Солнце и растет с наибольшей скоростью в истории

Международная группа астрономов во главе с австралийскими учеными обнаружила самый яркий объект во Вселенной. Это сияющее ядро ​​ранней галактики, которое питается от сверхмассивной черной дыры.

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Квазар, как его называют, в 500 триллионов раз ярче нашего Солнца и более чем в 17 миллиардов раз превышает его массу, пишет thenationalnews.

Ученые обнаружили, что квазар поглощает эквивалент одного Солнца каждый день. Это почти то, что ученые считают верхним пределом возможного, но требуются дальнейшие исследования и наблюдения.

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"Этот квазар - самое жестокое место, которое мы знаем во Вселенной", — сказал ведущий автор Кристиан Вольф из Австралийского национального университета.

Европейская южная обсерватория заметила объект J0529-4351 во время осмотра неба в 1980 году, но его ошибочно идентифицировали как звезду. Его не называли квазаром до прошлого года. Наблюдения с помощью телескопов в Австралии и чилийской пустыне Атакама подтвердили это.

Квазар находится на расстоянии 12 миллиардов световых лет и существует с первых дней Вселенной. Световой год составляет 5,8 триллиона миль.

Что такое черная дыра простыми словами:

Черная дыра – это астрономический объект, имеющий настолько большую силу тяготения, что даже свет не может из него вырваться. Черные дыры образуются, когда массивные звезды рушатся в конце своей жизни. Когда звезда с массой в 20 раз больше массы Солнца заканчивает свое ядерное топливо, она сжимается под собственной гравитацией. Этот процесс может привести к образованию черной дыры.

Черные дыры нельзя увидеть напрямую, но их можно обнаружить посредством их воздействия на окружающую среду. Например, черная дыра может искривлять проходящий рядом с ней свет, что можно обнаружить с помощью специальных телескопов.

Черные дыры бывают разных размеров. Самые маленькие черные дыры имеют массу в несколько раз больше массы Солнца, а самые большие - массу в миллиарды раз больше массы Солнца.

Черные дыры играют немаловажную роль в эволюции галактик. Считается, что в центре большинства галактик, включая нашу собственную, находится сверхмассивная чёрная дыра.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

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