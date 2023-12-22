Черный шоколад и брокколи: пять продуктов, значительно улучшающих состояние кожи
Многие считают, что внешний вид человека зависит только от генетики и ухода за кожей. Однако исследования показывают, что пища играет важную роль в ее здоровье и красоте.
Об этом пишет Новости. Live.
Вот несколько продуктов, которые помогут вам иметь красивую кожу:
Вода
Вода жизненно важна для здоровья кожи. Она помогает поддерживать ее гидратацию, что предотвращает сухость и шелушение. Взрослому человеку рекомендуется употреблять ежедневно не менее 2 литров воды.
Черный шоколад
Черный шоколад содержит антиоксиданты, помогающие защитить кожу от повреждений свободными радикалами. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что у людей, регулярно едящих черный шоколад, кожа выглядит более молодой и здоровой.
Помидоры
Помидоры богаты каротиноидами, обладающими антиоксидантными свойствами. Они помогают защитить кожу от солнечных лучей и предотвратить преждевременное старение. Кроме того, помидоры содержат витамины А и С, также полезные для кожи.
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Клубника
Клубника – это источник витамина С, который является мощным антиоксидантом. Витамин С помогает защитить кожу от свободных радикалов, которые могут повредить коллаген и эластин, отвечающие за упругость и упругость кожи. Кроме того, клубника содержит альфа-липоевую кислоту, которая также обладает антиоксидантными свойствами.
Брокколи
Брокколи – это источник витаминов А, С и Е, которые важны для здоровья кожи. Витамин А помогает вырабатывать коллаген, витамины С и Е – защищают кожу от свободных радикалов, а также от вредного воздействия солнечных лучей. Кроме того, брокколи содержит сульфорафан, обладающий противораковыми свойствами.
Включение этих продуктов в свой рацион поможет вам иметь красивую и здоровую кожу.
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