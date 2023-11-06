Чесночный хумус из белой фасоли: как приготовить вкусную намазку на хлеб
Хумус – отличная и сытная арабская закуска, богатая белоком, фолиевой кислотой, витаминами В3 и В6, калием и железом. Его можно готовить не только из традиционного нута, но и белой фасоли.
Хумус можно подавать в качестве закуски или гарнира. Его можно есть с чипсами, лавашем, свежими овощами или мясом, пишет Pixel.
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Ингредиенты:
- белая фасоль – 1 стакан;
- чеснок – 10-12 зубчиков;
- масло (растительное или оливковое) – 5 ст. ложек;
- сок лимона – 2 ст. ложки;
- молотый кунжут – 3 ст. ложки;
- паприка – 1 ст. кровати;
- соль, красный перец (молотый) – по своему вкусу.
Способ приготовления:
1. Замочите белую фасоль в холодной воде на 12 часов. Если вы используете обжаренную фасоль, этот этап надо пропустить.
2. Бобы следует тщательно промыть после замачивания и варить в слегка подсоленной воде. Часть воды слейте, а другую оставьте, потому что ее сможете влить в хумус.
3. Чеснок нужно очистить, сбрызнуть растительным маслом и запекать до мягкости.
4. Запеченный чеснок, фасоль, кунжут, сок лимона смешивают в чаше кухонного комбайна и перебивают до консистенции пюре.
5. Если масса получилась слишком густой, то разбавьте оставшуюся после варки фасоли водой и снова перебейте.
Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченную тыкву с сыром. Этот обычный рецепт понравится всей семье.
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