Четвероногий друг вместо няни: какие породы собак и кошек стоит завести семьям с детьми

Мечтаете о собаке, но боитесь, что она не будет ладить с вашим ребенком? Не беспокойтесь! Есть породы, просто созданные для дружбы с детьми.

Выбирая собаку, важно учитывать не только породу, но и индивидуальный характер животного, пишет petmd. Перед тем, как завести щенка, познакомьте его с вашим ребенком, чтобы убедиться, что они ладят. Собака – это не игрушка, а живое существо, нуждающееся в вашей любви и заботе.

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1. Золотистый ретривер:

Эти собаки славятся своим терпением, добротой и кротостью.

Они обожают детей и станут им лучшими друзьями.

Золотистые ретриверы не подвержены лаю, поэтому не будут пугать малыша.

2. Ньюфаундленд:

Этих величественных собак часто называют "нянями".

Они невероятно терпеливы к детям и всегда готовы защитить их.

Ньюфаундленды спокойны и уравновешены, поэтому не будут создавать излишнего шума.

3. Шелти:

Эти пушистые красавцы не только ладят с детьми, но и умеют снимать стресс.

Их присутствие успокаивает и дарит чувство умиротворения.

Шелти – это не только друзья, но настоящие терапевты для маленьких детей.

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