Четыре прибора, которые обязательно нужно отсоединять от сети, чтобы сэкономить

Электрические устройства потребляют электроэнергию даже в режиме ожидания. Это означает, что ваши счета за электричество будут только расти, даже если вы их не используете.

Видео дня

Отключение электрических устройств от сети после использования не только экономит электроэнергию, но также может помочь предотвратить пожар или другие аварии. Особо нужно обратить внимание на четыре популярных прибора.

Читайте также: Пять вещей, которые нельзя смывать в унитазе

1. Электрический водонагреватель. Не следует оставлять включенным на длительное время водонагреватель. В современных водонагревателях есть функция автонагрева, из-за чего электричество будет расходоваться бесполезно, если температура воды упадет ниже необходимой.

2. ТВ-приставка. Даже если вы не смотрите телевизор, но приставка подключена к сети, она все равно будет потреблять электроэнергию. При выключении телевизора необходимо отключить приставку от сети.

3. Мультиварка. В мультиварках есть функция сохранения тепла, которое сохраняется даже после отключения. Кроме того, срок службы значительно сократится, если прибор будет постоянно подключен к сети.

4. Кондиционер. Этот прибор тратит немало энергии, но продолжает потреблять электроэнергию, даже если вы просто не отсоедините его от электрической сети.

Напомним, что эксперты по борьбе с вредителями говорят, что то, как вы поддерживаете вещи в чистоте и порядке, может повлиять на появление насекомых, в частности, пауков. Но некоторые вещи нельзя делать во время уборки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!