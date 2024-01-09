Четыре простых способа удалить пестициды из фруктов и овощей

Сбалансированное питание подразумевает ежедневное употребление свежих фруктов и овощей. Однако эти продукты могут содержать вредные пестициды.

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Чтобы очистить их от этих веществ, не нужно снимать шкурку, содержащую много питательных веществ. Достаточно воспользоваться несколькими простыми советами, пишет издание SantePlus.

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Отмечается, что овощи и фрукты перед приготовлением или употреблением следует хорошо мыть водой. Это самый простой и эффективный способ удалить большинство остатков пестицидов. Для еще большей эффективности можно использовать слегка подсоленную воду.

Более эффективно мыть фрукты и овощи, используя пищевую соду, которая является естественным детергентом, помогающим удалить пестициды с поверхности продуктов. Для этого можно приготовить пасту из соды и воды или замочить фрукты и овощи в растворе пищевой соды и воды.

Белый уксус также является эффективным средством удаления пестицидов. Для этого можно замочить фрукты и овощи в растворе белого уксуса и воды.

Используйте смесь пищевой соды и лимона. Это эффективное средство для удаления пестицидов. Для этого можно приготовить спрей из этих ингредиентов и опрыскать фрукты и овощи, а затем промыть водой.

Соль также помогает удалить пестициды, фитосанитарные средства и почву с поверхности фруктов и овощей. Для этого можно просто посолить воду, в которой моете фрукты и овощи.

Следуя этим простым советам, вы сможете очистить фрукты и овощи от пестицидов без потери питательных веществ. Это поможет вам питаться здорово и безопасно.

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