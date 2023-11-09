Четыре способа пользоваться пультом от телевизора без батареек (видео)

Бывают случаи, когда пульт дистанционного управления перестает работать в самый неподходящий момент. Однако существует несколько способов, которые могут помочь вернуть батарейки к жизни.

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Один из самых простых способов – поменять батарейки местами. Это временное решение, которое может помочь в краткосрочной перспективе. Однако бывает, что такой трюк не срабатывает или срабатывает на очень короткий промежуток времени, пишет издание Sante Plus.

Если у вас нет запасных батареек, один из вариантов – использовать только одну батарейку. Вставьте один новый элемент в пульт и оставьте старый. Это решение не идеально, но напряжение будет достаточным для передачи сигнала на время.

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Еще один вариант – восстановление батареек в домашних условиях. Для этого нужно подключить аккумулятор павербанка к внутренним проводам пульта. Следите за соблюдением полярности и заряжайте батарейку, пока она не нагреется до температуры 50 градусов.

"При использовании этого способа требуется некоторое мастерство, чтобы интегрировать новую батарейку в пульт и проложить провода. Однако после завершения операции вы получите полную зарядку, не требуя запасных батарей", – пишет издание.

А есть еще более необычный способ, исключающий наличие пульта. Для того чтобы заменить обычный пульт от телевизора, нужно загрузить специальное мобильное приложение, с помощью которого можно переключать каналы.

Еще один доступный способ – взять хотя бы одну рабочую батарейку и скрепку. Необходимо открыть отсек и вставить одну батарейку. Разогните скрепку и оставьте на одном ее конце петлю. Конец скрепки с петлей присоедините к пружине на минусовой клемме, а другой конец скрепки соедините с плюсовой клеммой.

Сложная схема

Еще один вариант требует разборки пульта и наличия небольшого аккумулятора из неработающего или ненужного гаджета. Необходимо взять аккумулятор, а также извлечь плату управления с пульта. Проволоки с платы нужно припаять к проводам аккумулятора, а затем это устройство зафиксировать в пульте с помощью суперклея.

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