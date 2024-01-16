Четырехбалльная магнитная буря длится третьи сутки: как улучшить самочувствие

Во вторник, 16 января, на Земле продолжается магнитная буря силой в 4 балла. Этот показатель относится к оранжевому уровню геомагнитных штормов.

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Магнитные бури такой силы могут влиять на самочувствие метеозависимых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Согласно данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, мощность геомагнитных колебаний спадет уже 17 января и наступит "период затишья".

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Магнитные бури в январе 2024

Симптомы воздействия магнитной бури:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение АД

Обострение хронических заболеваний

Если вы чувствуете какие-либо из этих симптомов, лучше обратиться к врачу.

Как защититься от воздействия магнитной бури:

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее принять меры по защите своего здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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