Четырехбалльная магнитная буря продлится двое суток: как защититься

В пятницу, 12 января, геомагнитное поле Земли находится в спокойном состоянии. Однако уже скоро ожидаются магнитные бури средней интенсивности.

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Согласно данным Meteoagent, предварительный прогноз магнитных бурь на январь 2024 года указывает, что 14 и 15 января возможны геомагнитные штормы силой в четыре балла (оранжевый уровень опасности).

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Магнитные бури в январе 2024

Магнитное поле Земли оберегает нас от вредной солнечной радиации. Однако во время магнитных бурь это поле нарушается, что может привести к негативным последствиям для здоровья человека.

Что такое магнитные бури, и как они возникают?

Магнитные бури возникают при повышенной солнечной активности. Солнечная активность – это колебания солнечного ветра, потока ионизированных частиц, исходящих от Солнца. Во время вспышки на Солнце выделяется большое количество энергии, ускоряющей солнечный ветер. Это приводит к усилению магнитного поля Земли, что может привести к магнитной буре.

Как чувствуются магнитные бури?

Магнитные бури могут вызвать широкий спектр симптомов, включая:

Головная боль

Тошнота

Боль в мышцах и суставах

Ухудшение сна

Усталость

Раздражение

Тревожность

У некоторых людей магнитные бури могут даже привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как:

Сердечные аритмии Инфаркт миокарда Инсульт Эпилептические приступы

Кто больше всего подвержен воздействию магнитных бурь

К воздействию магнитных бурь наиболее подвержены люди с хроническими заболеваниями, беременные женщины и пожилые люди.

Как защититься от магнитных бурь и что пить когда магнитные бури

К сожалению, полностью защититься от магнитных бурь невозможно. Однако есть несколько способов, которые могут помочь уменьшить их влияние на ваше здоровье:

Если у вас есть хронические заболевания, обязательно следите за их состоянием во время магнитных бурь.

Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, отдыхайте больше, пейте много жидкости и избегайте чрезмерных физических нагрузок.

Если вы чувствуете сильные симптомы, обратитесь к врачу.

В общем, магнитные бури могут оказывать негативное влияние на здоровье человека. Однако важно помнить, что не все люди одинаково чувствительны к ним. Если вы чувствуете симптомы магнитной бури, важно отдыхать больше и избегать чрезмерных физических нагрузок.

Напомним, что магнитными (геомагнитными) бурями называются кратковременные возмущения магнитного поля и атмосферы Земли. Они вызваны вспышками радиации и заряженных частиц, излучаемых Солнцем.

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