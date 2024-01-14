Четырехбалльная магнитная буря продолжается на Земле: как защитить здоровье

В воскресенье, 14 января, на Земле продолжается магнитная буря оранжевого уровня силой в 4 балла. Магнитные бури такой мощности могут влиять на самочувствие метеозависимых и людей с хроническими заболеваниями.

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Согласно данным сервиса контроля за космической погодой Meteoagent, начавшийся сегодня геомагнитный шторм продлится и 15 января. Его мощность сохранится на уровне 4 балла (К-индекс 4).

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Симптомы воздействия магнитной бури на человека:

Головная боль

Головокружение

Нарушение сна

Повышенная раздражительность

Увеличение частоты сердечных сокращений

Снижение АД

Обострение хронических заболеваний

Что делать когда магнитные бури:

Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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