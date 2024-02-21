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Четырехбалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от солнечных штормов

Былим Елена

Четырехбалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от солнечных штормов

В среду, 21 февраля, на Земле наблюдаются сильные геомагнитные штормы оранжевого уровня опасности, которые могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.

Как сообщает Meteoagent, сегодня магнитная буря достигла четырех баллов, уже завтра, 22 февраля, наступит "период затишья" и продлится до конца месяца.

Магнитные бури в феврале 2024

Четырехбалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от солнечных штормов

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Кто ощущает магнитные бури?

Магнитные бури могут ощущать люди с разной степенью чувствительности к геомагнитным возмущениям.

Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:

  • Люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, эндокринными, неврологическими.
  • Пожилые люди.
  • Беременные.
  • Дети.
  • Люди с метеозависимостью.

Симптомы воздействия магнитных бурь:

  • Головная боль.
  • Головокружение.
  • Слабость.
  • Усталость.
  • Изменение АД.
  • Нарушение сна.
  • Повышенная раздражительность.
  • Боль в суставах.
  • Обострение хронических болезней.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека связано с колебаниями магнитного поля Земли. Эти колебания могут оказывать влияние на биоритмы человека, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Механизм воздействия магнитных бурь на человека:

  • Изменение ионного состава атмосферы: под влиянием магнитных бурь ионы в атмосфере Земли изменяют свою траекторию, что может влиять на биохимические процессы в организме человека.
  • Воздействие на электрическую активность мозга: магнитные бури могут приводить к изменениям в электрической активности мозга, что может вызвать головную боль, головокружение, нарушение сна.
  • Воздействие на гормональный фон: магнитные бури могут влиять на гормональный фон, что может приводить к перепадам настроения, раздражительности, обострению хронических заболеваний.

Что пить, когда магнитные бури?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить:

Вода: чистая вода помогает выводить из организма токсины и продукты распада, которые накапливаются в результате воздействия магнитных бурь.

Зеленый чай: Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от негативного воздействия магнитных бурь.

Отвар шиповника: отвар шиповника богат витамином C, помогающим укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

Компот из сухофруктов: компот из сухофруктов содержит калий, помогающий поддерживать нормальное АД.

Морс из клюквы: морс из клюквы помогает выводить из организма токсины и оказывает противовоспалительное действие.

Также рекомендуется:

  1. Избегать употребления алкоголя, кофеина и газированных напитков.
  2. Есть больше свежих фруктов и овощей.
  3. Соблюдать режим дня и высыпаться.
  4. Заниматься физическими упражнениями.
  5. Принимать контрастный душ.
  6. Проводить больше времени на открытом воздухе.

Если вы чувствуете сильное влияние магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу.

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