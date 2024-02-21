Четырехбалльная магнитная буря ударила по Земле: как защититься от солнечных штормов

В среду, 21 февраля, на Земле наблюдаются сильные геомагнитные штормы оранжевого уровня опасности, которые могут влиять на самочувствие людей с хроническими заболеваниями.

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Как сообщает Meteoagent, сегодня магнитная буря достигла четырех баллов, уже завтра, 22 февраля, наступит "период затишья" и продлится до конца месяца.

Магнитные бури в феврале 2024

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Кто ощущает магнитные бури?

Магнитные бури могут ощущать люди с разной степенью чувствительности к геомагнитным возмущениям.

Наиболее подвержены воздействию магнитных бурь:

Люди с хроническими заболеваниями: сердечно-сосудистыми, эндокринными, неврологическими.

Пожилые люди.

Беременные.

Дети.

Люди с метеозависимостью.

Симптомы воздействия магнитных бурь:

Головная боль.

Головокружение.

Слабость.

Усталость.

Изменение АД.

Нарушение сна.

Повышенная раздражительность.

Боль в суставах.

Обострение хронических болезней.

Как магнитные бури оказывают влияние на человека?

Воздействие магнитных бурь на человека связано с колебаниями магнитного поля Земли. Эти колебания могут оказывать влияние на биоритмы человека, работу нервной и сердечно-сосудистой систем.

Механизм воздействия магнитных бурь на человека:

Изменение ионного состава атмосферы: под влиянием магнитных бурь ионы в атмосфере Земли изменяют свою траекторию, что может влиять на биохимические процессы в организме человека.

Воздействие на электрическую активность мозга: магнитные бури могут приводить к изменениям в электрической активности мозга, что может вызвать головную боль, головокружение, нарушение сна.

Воздействие на гормональный фон: магнитные бури могут влиять на гормональный фон, что может приводить к перепадам настроения, раздражительности, обострению хронических заболеваний.

Что пить, когда магнитные бури?

Во время магнитных бурь рекомендуется пить:

Вода: чистая вода помогает выводить из организма токсины и продукты распада, которые накапливаются в результате воздействия магнитных бурь.

Зеленый чай: Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые помогают защищать организм от негативного воздействия магнитных бурь.

Отвар шиповника: отвар шиповника богат витамином C, помогающим укрепить иммунитет и улучшить самочувствие.

Компот из сухофруктов: компот из сухофруктов содержит калий, помогающий поддерживать нормальное АД.

Морс из клюквы: морс из клюквы помогает выводить из организма токсины и оказывает противовоспалительное действие.

Также рекомендуется:

Избегать употребления алкоголя, кофеина и газированных напитков. Есть больше свежих фруктов и овощей. Соблюдать режим дня и высыпаться. Заниматься физическими упражнениями. Принимать контрастный душ. Проводить больше времени на открытом воздухе.

Если вы чувствуете сильное влияние магнитных бурь, рекомендуется обратиться к врачу.

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