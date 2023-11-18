Чистота и приятный аромат: какое средство нужно периодически засыпать в унитаз

Мытье и чистка в туалете часто ассоциируется с длительной и медленной работой. Однако благодаря стиральному порошку можно быстро отмыть унитаз и дезодорировать его на длительное время.

Видео дня

Как пишет Sante Plus, этот совет прост и не требует усилий. Все, что вам понадобится, это стиральный порошок и туалетная щетка.

Засыпьте 50 г стирального порошка в унитаз и подождите 15-20 минут. Затем возьмите щетку и разотрите порошок по стенам и дну унитаза. Слейте теплой водой и промойте ершик.

Читайте также: Эксперты объяснили, может ли туалетная бумага засорить унитаз

Эксперты советуют также попытаться помыть унитаз средством для мытья посуды. Возьмите пластиковое ведерко или небольшой тазик и налейте литр-два теплой воды, добавьте средство для мытья посуды. Полейте на унитаз и оставьте на 30 минут, затем промойте ершиком.

Для того чтобы избавиться от неприятного запаха в туалете, можете помыть его содой или уксусом. А известковый налет поможет удалить лимонную кислоту.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!