Что будет, если кошку кормить собачьим кормом: предостережение ветеринаров

Владельцы кошек и собак, заботящихся о здоровье своих любимцев, должны знать, можно ли кормить животных одним и тем же кормом. Ветеринары дают однозначный ответ – нет, нельзя.

Несмотря на то, что оба вида животных хищники, их пищевые потребности значительно отличаются. Одним из основных отличий является потребность в витаминах, сообщает E-ZOO.

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Кошки нуждаются в значительно большем количестве витамина А, поскольку их организм не способен самостоятельно превращать бета-каротин в это важное вещество. Недостаточное количество витамина А может привести к проблемам с кожей и шерстью, задержке роста и даже ночной слепоте. Собаки же получают необходимое количество витамина А из рыбы и рыбьего жира.

Корм для кошек. Источник: freepik.com

Таурин – жизненно необходимая аминокислота для кошек.

Таурин – это аминокислота, играющая ключевую роль в здоровье сердца, глаз и репродуктивной системы кошек. Их организм не способен самостоятельно синтезировать таурин, поэтому он должен обязательно присутствовать в корме. Недостаток таурина может привести к серьезным заболеваниям, в частности, к дилатационной кардиомиопатии. Собаки, в отличие от кошек, могут самостоятельно производить таурин.

Другие отличия в питании

Кроме витаминов и аминокислот, существуют и другие отличия в пищевых потребностях кошек и собак. К примеру, коты нуждаются в большем количестве йода и фосфора, а собаки – кальция и магния. Также отличается соотношение жирных кислот Омега-3 и Омега-6.

Чем кормить?

Кормление кошек и собак одним кормом может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Поэтому важно выбирать корм, специально разработанный для каждого вида животных. Существует широкий выбор кормов, учитывающих все физиологические особенности кошек и собак.

Правильное питание является залогом здоровья наших любимцев. Не стоит экономить на их здоровье, выбирая неподходящий корм. Кошки и собаки имеют разные пищевые потребности, и только правильный подход к их рациону обеспечит им долгую и счастливую жизнь.

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