Что будет с организмом, если пить только кофе без кофеина

Хотя кофеин оказывает тонизирующий эффект, он может оказывать негативное влияние на сон, тревожность и другие аспекты здоровья. Поэтому многие люди выбирают кофе без кофеина.

Однако если вы ищете способ насладиться кофе без негативных последствий кофеина, кофе без кофеина может быть прекрасной альтернативой. Об этом пишет издание Parade.

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Вот 5 причин, почему вы можете подумать о том, чтобы перейти на кофе без кофеина:

1. Лучший сон:

Отказ от кофеина, особенно во второй половине дня, может улучшить ваш сон. Исследование показало, что кофеин может сократить общее время сна на 45 минут и его эффективность на 7%.

2. Уменьшение тревоги:

Некоторые исследования свидетельствуют о связи между употреблением кофе и повышенным уровнем тревоги. Переход на кофе без кофеина может помочь снизить чувство тревоги.

3. Снижение риска когнитивных нарушений:

Кофе без кофеина, как и обычный кофе, богат антиоксидантами, которые помогают предотвратить хроническое воспаление в мозге, что может привести к когнитивным нарушениям.

4. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний:

Исследования показали, что кофе без кофеина содержит больше фенольной кислоты (антиоксиданта), чем кофе с кофеином, а фенольная кислота напрямую связана с защитой от сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Увеличение продолжительности жизни:

Исследования показали, что употребление кофе как с кофеином, так и без него может немного увеличить продолжительность жизни. Это связано с антиоксидантами, витаминами группы B, магнием и калием, содержащимися в обоих видах кофе.

Важно отметить, что:

Переход на кофе без кофеина может привести к временным симптомам отмены кофеина, таким как головная боль, усталость, раздражительность.

Некоторые люди могут чувствовать, что кофе без кофеина имеет менее выраженный вкус, чем обычный кофе.

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