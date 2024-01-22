Что чувствует умирающий человек: врачи назвали это 'приятным процессом'

Врач Сэм Парниа, директор отдела интенсивной терапии и реанимации в Медицинской школе Нью-Йорка в Лангоне, США считает, что смерть является приятным опытом.

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По его словам, люди, пережившие клиническую смерть, часто рассказывают о встречах с умершими родственниками. Однако сам Парни считает, что эти переживания не являются доказательством существования загробной жизни, пишет Express.

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Физический процесс смерти, по словам Парниа, постепенный, а не мгновенный. Он начинается с уменьшения количества кислорода в мозге, что приводит к отключению мозговых цепей и потере сознания.

Когда сердце останавливается, прекращается кровообращение и все жизненные процессы в организме затихают. Этот момент врачи считают временем смерти.

Парниа также отмечает, что существует психический процесс, который может заставить переживших клиническую смерть вновь стремиться к смерти.

"Для большинства людей смерть не является неприятным опытом. Даже если перед смертью человек испытывал боль, сам процесс смерти может быть очень комфортным, блаженным и мирным", – добавил врач.

Добавим, что группа ученых из Дании, Норвегии и Германии представила результаты исследований, которые показали, что перед смертью 87% испытуемых указали на аномальное чувство восприятия времени, 65% сообщали о повышении скорости мышления и резком обострении чувств, а 53% опрошенных исследователями имели ощущение выхода из тела.

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