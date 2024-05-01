Что делали в предпасхальные и праздничные дни, чтобы в доме водились деньги: народные приметы

В древности, когда готовились к празднованиям, наши предки придерживались особых традиций при наведении чистоты в жилище. Они убирали помещение, двигаясь по часовой стрелке. Начиная с дальних углов, они постепенно приближались к середине комнаты.

Существовало верование, что такой метод уборки будет способствовать привлечению благосостояния и достатка в дом. Об этом пишет RadioTrek.

Все долги, если такие накопались, обязательно нужно было отдать до наступления Страстной недели.

В день Страстной пятницы и светлой Пасхи запрещалось выполнять домашние работы.

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Для улучшения материального положения, стоит посетить церковь на Пасху всей семьей, а после службы вместе вернуться домой.

На пасхальном столе должна красоваться красивая скатерть, лучше выбрать белый цвет.

Для привлечения благополучия в дом, был обычай кормить птиц остатками свяченого хлеба.

При вытирании стола следует придерживаться направления часовой стрелки, чтобы в дом пришел успех в денежном плане, а жизненный путь сопровождало процветание.

После церковной службы, люди делились с нуждающимися, давая им не только милостыню, но и кулич с красным яйцом.

Наши предки верили, если помогать действительно от всего сердца, то в ближайшее время благосостояние заметно улучшится.

Напомним, ранее мы рассказывали, что категорически запрещено делать в Страстную неделю перед Пасхой.

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