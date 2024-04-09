Что делать, чтобы блины во время жарки не порвались: лайфхак от хозяек

Блинчики – это не только вкусное и сытное блюдо, но и символ уюта и домашнего тепла . Чтобы блины получились безупречными, без комочков, мы поделимся своими секретами. Об этом пишет Гордон.

Добавление муки и молока порциями:

Всыпайте муку и вливайте молоко постепенно, постоянно помешивая венчиком.

Это поможет избежать образования комочков и обеспечит однородную консистенцию теста.

Отдых теста:

Не игнорируйте этот важный шаг!

Дайте тесту "отдохнуть" в течение 15-20 минут.

За это время клетчатка активируется, что делает блины более эластичными и крепкими.

Масло в тесте:

Добавляйте масло непосредственно в тесто, а не на сковороду перед каждым блином.

Этого будет достаточно, чтобы блины не прилипали и легко переворачивались.

Правильная сковорода:

Идеально подойдет специальная блинная сковорода с низким бортом, толстым дном и антипригарным покрытием.

Дополнительные советы:

Используйте качественные ингредиенты: свежее молоко, яйца и муку.

Тщательно просейте муку перед добавлением теста.

Не перемешивайте тесто слишком долго, иначе блины могут получиться жесткими.

Жарьте блины на среднем огне, чтобы они не подгорали.

Смазывайте готовые блины сливочным маслом.

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