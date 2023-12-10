Что делать, чтобы картофельное пюре не темнело: кулинарные секреты
Иногда случается, что вареный картофель может изменять цвет, становясь темным, серым или даже черным в некоторых местах. Важно понимать, безопасно ли есть картофель, изменивший цвет. Если изменение цвета произошло после варки, жарки или даже после очищения, то в принципе это безопасно. Однако рекомендуется удалять темные участки, чтобы не нарушать вкус блюда.
Но если вы вырезали картофель, а внутри оказался черный, лучше воздержаться от варки такого продукта. Это может свидетельствовать о гнили или наличии плесени, что может быть вредным для здоровья и вызвать отравление, пишет ТСН.
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Почему картофель темнеет после варки?
Стемнение картофеля после варки связано с разрушением клетчатки, содержащейся в картофеле. Во время этого процесса высвобождаются ионы железа и хлорогеновая кислота, которые в дальнейшем соединяются друг с другом. Это приводит к образованию черных пятен на поверхности картофеля.
Важно заметить, что не весь картофель темнеет. Чаще черные пятна появляются тогда, когда в почве, где она росла, был дисбаланс питательных веществ, и картофеля не хватало калия. Калий способствует образованию в клубнях лимонной кислоты, которая предотвращает соединение хлорогеновой кислоты с железом. Таким образом, картофель из бедной почвы склонен к темнению.
Существуют также вторичные причины затемнения картофеля после варки, такие как механические повреждения, промерзание и неправильное хранение.
Как избежать потемнения картофеля
- Не покупайте мокрый или влажный картофель.
- Выбирайте не мягкие клубни.
- После очищения картофеля сразу поместите его в холодную воду, чтобы замедлить процесс соединения хлорогеновой кислоты с железом.
- Следите, чтобы вода полностью покрывала клубни во время варки.
- Солите воду для картофеля в начале варки.
- Если вы варите картофель в мундире, добавьте к воде небольшое количество лимонной кислоты или уксуса к концу варки, чтобы предотвратить почернение.
Также во избежание потемнения картофельного пюре можно добавить теплое молоко. Это улучшит вкус и сделает пюре более нежным. Важно, чтобы молоко было теплым. Таким образом, вы сможете наслаждаться своим картофельным пюре без забот о его расцветке.
Напомним, мы уже писали, какие продукты не стоит хранить в холодильнике.
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