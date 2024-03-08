Что делать, чтобы консилер не западал в морщинки под глазами: лайфхак от модниц

Консиллер – универсальный косметический продукт, способный скрывать несовершенства и покраснения на коже лица, а также маскировать даже кровоподтеки под глазами. Однако часто возникает проблема, когда консиллер "сдвигается" в течение дня. Есть обыкновенные приемы, которые посодействуют избежать этого.

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На самом деле секрет заключается в выборе правильного инструмента для нанесения и растушевки консилера. Советы по этому поводу предоставляет OBOZ.UA.

Идеальный инструмент для нанесения консилера

Чаще всего его наносят и растушевывают плотной маленькой кисточкой или спонжем. Однако такие методы приводят к забиванию текстуры консилера и подчеркиванию рельефа кожи. Лучшим вариантом является использование пушистой кисти для пудры.

Просто растушуйте консилер треугольной пушистой кистью, а не кисточкой или пальцами. Это обеспечит равномерное и щекотливое покрытие. После этого нужно зафиксировать консиллер минеральной прозрачной пудрой.

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Техника нанесения консилера

Нанесите консилер несколькими точками или тонкими полосками на участки, требующие коррекции. Растушевывайте легкими похлопываниями пушистой кистью. Важно не растирать консиллер, ведь это может подчеркнуть текстуру кожи. Также избегайте нанесения толстого слоя консилера.

Следуя этим простым советам, вы сможете добиться естественного вида и продлить стойкость консилера в течение дня. Тщательный выбор инструментов и правильная техника – залог идеального результата.

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