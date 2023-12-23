Что делать, чтобы кожа ног не пересыхала зимой

Потрескавшиеся пятки и сухие руки – это распространенная проблема, которая может быть вызвана различными факторами, такими как носить неудобную обувь, недостаточный уход за ногами или влияние внешних факторов.

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Какой способ выбрать зависит от индивидуальных потребностей и предпочтений, пишет Главред. Если у вас есть потрескавшиеся пятки, то лучше всего попробовать лайфхак от фармацевтки или регулярное смягчение кожи и эксфолиацию. Если у вас сухие руки, вам помогут увлажняющие кремы или масла. Также важно носить удобную обувь и регулярно посещать педикюриста.

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Существует много способов избавиться от этой проблемы, в том числе:

Регулярно смягчайте кожу. Купите ноги в теплой воде с мылом или морской солью. Используйте подставку для ванной и массируйте пяти движениями кругового массажа.

Купите ноги в теплой воде с мылом или морской солью. Используйте подставку для ванной и массируйте пяти движениями кругового массажа. Используйте средства для снятия рогов. Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом.

Применяйте кремы или лосьоны с мочалкой или зернистым эксфолиантом. Эксфолиация. Регулярно удаляйте отмершие клетки кожи с помощью пилинга для ног. Используйте камень для удаления рогов.

Увлажнение. После каждого душа или ванны наносите увлажняющие кремы или масла на пятки.

После каждого душа или ванны наносите увлажняющие кремы или масла на пятки. Ношение удобной обуви. Избегайте узкой обуви и высоких каблуков, поскольку это может способствовать образованию затвердевшей кожи.

Избегайте узкой обуви и высоких каблуков, поскольку это может способствовать образованию затвердевшей кожи. Педикюр. Регулярно посещайте специалиста по педикюру для удаления затвердевшей кожи и обрезки ногтей.

Лайфхак от фармацевтки

Одна фармацевтка из TikTok поделилась своим лайфхаком, помогающим избавиться от затвердевшей кожи на пятках и руках.

Для этого нужно смешать в отдельном сосуде 30 мл глицерина, 40 мл спирта (обязательно 70%) и 30 мл аммиака. Нанесите средство ватным диском на потрескавшиеся пятки или руки, наденьте перчатки или носки на ночь.

Аммиак оказывает кератолитический эффект, то есть он размягчает и удаляет отмершие клетки кожи. Глицерин и спирт помогают увлажнить кожу и предотвратить ее повторное пересыхание.

Этот лайфхак следует использовать с осторожностью, поскольку аммиак может вызвать раздражение кожи. Если вы чувствуете жжение или зуд, сразу смойте средство водой.

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