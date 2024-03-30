Что делать, чтобы рассада помидоров не желтела: советы опытных огородников

Ваша рассада помидоров вдруг пожелтела? Не беспокойтесь, это не всегда повод для паники. theLime разобрался, почему желтеет рассада помидоров и что делать в таких случаях.

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Чем раньше вы определите причину пожелтения рассады, тем легче ее вылечить. Правильный уход за рассадой поможет вам вырастить здоровые и крепкие помидоры, пишет "Апостроф".

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Почему меняется цвет листьев у рассады?

Недостаток питательных веществ

Неудовлетворительный уровень рН почвы

Болезни или вредители

Недостаточное увлажнение или пережигание

Самые распространенные причины пожелтения рассады:

1. Нехватка освещения и чрезмерная влажность:

Рассада желтеет, если ей не хватает солнечного света.

Переувлажнение почвы может привести к пожелтению.

2. Повреждения корней:

При пересадке корневая система может быть повреждена.

Это приведет к пожелтению нижних листочков.

Со временем корни восстановятся, и хлороз исчезнет.

3. Недостаток азота:

Желтеют только нижние листики.

Жилки листьев становятся голубовато-красными.

4. Нехватка калия:

Желтеют все листики.

Листья скручиваются, обезвоживаются, появляются некрозы.

5. Недостаток цинка:

На листьях появляются мелкие желтые пятнышки.

Некроз развивается по всему листу.

6. Недостаток железа:

Желтеют молодые листики.

Цвет листьев изменяется от желто-зеленых до лимонно-желтых.

Для лечения используйте препараты, содержащие железо.

Что делать, если рассада помидоров желтеет:

Определите причину пожелтения.

Устраните причину.

Подпитайте рассаду необходимыми удобрениями.

Обеспечьте рассаду достаточным освещением.

Не переувлажняйте почву.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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