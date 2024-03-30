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Что делать, чтобы рассада помидоров не желтела: советы опытных огородников

Игорь Романько

Что делать, чтобы рассада помидоров не желтела

Ваша рассада помидоров вдруг пожелтела? Не беспокойтесь, это не всегда повод для паники. theLime разобрался, почему желтеет рассада помидоров и что делать в таких случаях.

Чем раньше вы определите причину пожелтения рассады, тем легче ее вылечить. Правильный уход за рассадой поможет вам вырастить здоровые и крепкие помидоры, пишет "Апостроф".

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Почему меняется цвет листьев у рассады?

  • Недостаток питательных веществ
  • Неудовлетворительный уровень рН почвы
  • Болезни или вредители
  • Недостаточное увлажнение или пережигание

Самые распространенные причины пожелтения рассады:

1. Нехватка освещения и чрезмерная влажность:

  • Рассада желтеет, если ей не хватает солнечного света.
  • Переувлажнение почвы может привести к пожелтению.

2. Повреждения корней:

  • При пересадке корневая система может быть повреждена.
  • Это приведет к пожелтению нижних листочков.
  • Со временем корни восстановятся, и хлороз исчезнет.

3. Недостаток азота:

  • Желтеют только нижние листики.
  • Жилки листьев становятся голубовато-красными.

4. Нехватка калия:

  • Желтеют все листики.
  • Листья скручиваются, обезвоживаются, появляются некрозы.

5. Недостаток цинка:

  • На листьях появляются мелкие желтые пятнышки.
  • Некроз развивается по всему листу.

6. Недостаток железа:

  • Желтеют молодые листики.
  • Цвет листьев изменяется от желто-зеленых до лимонно-желтых.
  • Для лечения используйте препараты, содержащие железо.

Что делать, если рассада помидоров желтеет:

  • Определите причину пожелтения.
  • Устраните причину.
  • Подпитайте рассаду необходимыми удобрениями.
  • Обеспечьте рассаду достаточным освещением.
  • Не переувлажняйте почву.

Напомним, мы уже писали, как спасти рассаду с помощью самодельного средства из крапивы.

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