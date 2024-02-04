Что делать, чтобы в орехах не завелась моль: полезные советы

Все мы любим орехи: грецкие, орешник, арахис, кешью... Но знаете что? Это лакомство обожает и ореховая моль, или бабочка огневка. Храните орехи правильно, и они всегда будут свежими и вкусными!

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Не покупайте орехи впрок. Лучше покупать небольшое количество и употреблять его в течение 1-2 месяцев. Регулярно проверяйте орехи, которые вы храните. Если вы заметите какие-либо признаки моли, немедленно принимайте меры, пишетprostoway.

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Сами бабочки не едят орехи, но их личинки очень прожорливы. Они могут жить как в очищенных ядрах, так и внутри скорлупы.

К сожалению, такие орехи уже не спасти. Даже если вы переберете их, следы жизнедеятельности моли (фекалии, яйца, шелуха) все равно останутся.

Как предотвратить появление ореховой моли?

Сделайте тщательную уборку. Проверьте все шкафчики и полочки, где вы храните орехи. Удалите все крошки и пыль, ведь это может быть едой для личинок моли.

Проверьте все шкафчики и полочки, где вы храните орехи. Удалите все крошки и пыль, ведь это может быть едой для личинок моли. Используйте отпугивающие моль средства. Это могут быть специальные секции для хранения орехов, лавровый лист, гвоздика, чеснок или эфирные масла.

Это могут быть специальные секции для хранения орехов, лавровый лист, гвоздика, чеснок или эфирные масла. Храните орехи в герметичных контейнерах. Это поможет защитить их от моли и других вредителей.

Иногда орехи могут оказаться горькими, но не следует их выбрасывать или возвращать в магазин. Грецкие орехи можно сделать аппетитными и пригодными к употреблению.

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