Что делать, чтобы волосы не электризовались: эффективные советы

С увеличением холодов и снежных заносов, многие из нас сталкиваются с неблагоприятным эффектом – электризацией волос. Эксперты делятся причинами этого явления и дают эффективные советы, как избежать неприятностей с электризацией волос.

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Однако можно избежать электризации волос, для этого нужно выполнять определенные шаги, а именно:

Максимально подпитывайте волосы. Используйте маски, кондиционеры и масла, чтобы поддерживать волосы здоровыми и избегать пересыхания.

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Носите головные уборы. Это защитит ваши волосы от переохлаждения и выпадения.

Пользуйтесь термозащитой. Используйте термозащиту, сыворотки и масла для создания защитного барьера для волос.

Используйте щетки для волос с каучуковым покрытием. Такие щетки снизят электризацию.

Используйте антистатический спрей. В частности, он забирает излишнюю статику.

Также важно учитывать влажность воздуха, выбирать головные уборы из натуральных материалов, ограничивать использование фена или других приборов для волос. Кроме этого, необходимо пить достаточное количество воды и правильно ухаживать за волосами.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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