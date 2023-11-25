Что делать, если еда прилипает к антипригарной сковороде: простой лайфхак

Даже у владельцев высококачественных сковородок рано или поздно возникает проблема пригорания и прилипания пищи. Впрочем, существует способ восстановить антипригарное покрытие дома.

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Запомните этот простой рецепт, позволяющий продлить срок службы сковороды на 1-3 месяца, в зависимости от интенсивности использования, пишет facedobra.

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Ингредиенты:

0,5 стакана воды

2 ст. ложки соли

1 ст. ложка масла

Моющее средство

Шаги действий:

Перемешайте соль с водой. Налейте полученный раствор в сковороду и поставьте на сильный огонь. Дайте воде полностью улетучиться, регулярно перемешивая для равномерного покрытия поверхности солью. Когда останется немного жидкости, убавьте огонь до минимума и прогревайте соль еще 2-3 минуты. Тщательно промойте сковороду, высушите и снова поставьте на огонь. Разогрейте сковороду, добавьте масло для равномерного покрытия дна и боковых стенок кисточкой. Дайте маслу разогреться и когда увидите дым, убавьте огонь до минимума, продолжая нагревать еще 10-15 минут. Затем снова промойте сковороду с использованием моющего средства.

Напомним, мы рассказывали, почему не следует выливать растительное масло в умывальник.

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