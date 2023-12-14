Что делать, если мандарины оказались кислыми или горькими: полезный лайфхак

Если вы приобрели не сладкие мандарины, не стоит отчаиваться. За 30 секунд вы можете насладиться мандаринами, лишенными горечи и кислоты.

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Этот быстрый способ приготовления мандаринов без усилий становится доступным благодаря микроволновке. Об этом сообщили Патриоты Украины.

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Начните с выбора мандаринов, не имеющих повреждений и гнили. Их консистенция должна быть умеренной, не слишком жесткой или мягкой. Перед использованием промойте теплой водой мандарины и обсушите бумажным полотенцем. Разместите мандарины на тарелке и поставьте их в микроволновку. Не нужно чистить их перед этим.

Включите микроволновку на полную мощность на 30 секунд. Если у вас больше одного мандарина, увеличьте время на 10 секунд для каждого дополнительного фрукта. После извлечения мандаринов дайте им немного остыть. Затем можно чистить кожуру и наслаждаться сладким и сочным вкусом. Помните, что важно избегать перегрева мандаринов, поскольку это может вызвать их шелушение или высыхание.

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