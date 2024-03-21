Что делать, если не ладятся отношения с партнером

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Когда ко мне обращается клиент с запросом на тему отношений, первым делом я исследую его отношения с собой!

Поскольку успех построения крепких отношений с партнёром напрямую зависит от того как вы выстраиваете отношения с собой.

Было бы здорово, если бы нам это преподавали в школе. Было бы меньше несчастных, созависимых или абьюзивных отношений.

И первое на что нужно обратить внимание в отношениях с самим собой-это как вы себя слышите, умеете ли распознавать свои потребности, достаточно вы чувствительны и внимательны к себе и как вам наедине с собой, разделяете ли вы понятия одинокий и уединение с самим собой).

Для чего важно выстроить отношения с собой:

Это залог крепких отношений с партнёром.

Повышается уровень самоценности и осознавания, а так же уверенности в себе.

Повышается уровень эмпатии.

Повышается уровень eQ (эмоциональный интеллект.

Легче выстраивать отношения с другими людьми.

Повышается уровень осознанности.

Все это вместе даёт человеку очень мощную внутреннюю опору на себя, улучшает качество жизни и качество отношений с людьми и повышает уровень ощущения счастья и удовлетворения своей жизнью.

Когда вы выстраиваете отношения с собой, в первую очередь, вы лучше понимаете других людей и тогда у вас появляется больше возможности к взаимодействию не старыми травмами и задетостями, а из позиции зрелого себя.

Если вы письменно ответили на 4 вопроса, то, возможно, вы уже испытали некие затруднения в ответах.

Например, в вопросе о ваших желаниях, какова ваша потребность? Это не просто.

Поскольку когда мы чего-то очень хотим-это затмевает нам нашу чувствительность и понимание в этом моменте.

Это не просто сказать и осознать желание: Хочу квартиру, новое платье, путешествие, замуж, работу мечты.

Должно осознаваться глубокое понимание для чего вы этого хотите, почему и какая потребность внутренняя в этом.

Часто мы чего-то хотим, поскольку у многих это есть, а я что хуже?

Либо нам всегда говорили, что это должно быть у человека. Либо так должно быть.

И возможно в этом месте вы испытываете стыд, у кого-то есть, а у вас нет.

Ведь чаще всего мы "хотим" абстрактно. Хочу что-то не понимая почему я это хочу и зачем. И если начать разбираться глубже в этом вопросе, то вы испытаете затруднения.

Чёткое осознавание важнее чем просто "ХОЧУ".

Потому предлагаю сделать письменно ещё раз это упражнение и четко прописать: Что вы хотите? Почему вы это хотите? Для чего вы это хотите? И какая потребность стоит за эти желаемым?

И посмотрите это истинно ваше желание, либо навязанное социумом, обществом.