Что делать, если вас окружила стая собак: советы кинолога

Что делать, если тебя окружила стая собак? Такая ситуация может постигнуть каждого, поэтому важно знать, как действовать, если вокруг куча злых псов.

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Надеемся, эти советы помогут вам обезопасить себя в этой опасной ситуации. Рекомендациями поделились на сайте nashreporter.com.

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Вот несколько советов, которые помогут вам в этой опасной ситуации:

1. Остановитесь и опустите руки.

Собаки чувствуют запах адреналина, поэтому не пытайтесь казаться храбрыми. Если собака обнюхивает вас, не рычит и не показывает зубы, просто стойте спокойно. Не совершайте резких движений.

2. Не смотрите собакам в глаза.

Если собаки успокоились, то вы можете медленно отходить. Не смотрите им в глаза, держите полуопущенные веки.

3. Не убегайте.

Это пробудит охотничий инстинкт собак. Даже если вы отошли от стаи, двигайтесь медленно, не размахивая руками.

4. Не пытайтесь говорить с собаками и не улыбайтесь.

Собаки могут расценить это как угрозу. Не рискуйте, просто молчите.

5. Бросьте им что-нибудь, чтобы отвлечь.

Если приближаются собаки, бросьте им пищу или любой другой предмет, чтобы отвлечь их.

6. Защитите жизненно важные органы.

Если собаки нападают, лягте на землю, прикройте руками шею и живот. Не пытайтесь драться.

7. Попытайтесь залезть на дерево или в другое безопасное место.

Это поможет вам избежать приступа.

8. Кричите на помощь.

Это может привлечь внимание людей и испугать собак.

9. Обратитесь за медицинской помощью.

Если вас покусали собаки, немедленно обратитесь к врачу.

Запомните:

Самое главное – не паниковать.

Собаки испытывают страх, поэтому будьте спокойны и уверенны.

Не совершайте резких движений и не бросайтесь на собак.

Если собаки нападают, лягте на землю и защитите жизненно важные органы.

Напомним, эксперты Американского химического общества объяснили, почему собакам нельзя есть шоколад.

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