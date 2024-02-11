Что делать, когда от капусты сдувает живот: медицинские и народные методы

Капуста довольно полезный овощ, богатый витаминами, минералами и клетчаткой. Однако употребление капусты может привести к вздутию живота, особенно у людей с чувствительной пищеварительной системой.

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Причина этого – грубая клетчатка, содержащаяся в капусте. Ее переваривание требует много белковых молекул и усиленной работы желудочно-кишечного тракта.

Слабо функционирующая пищеварительная система может не справиться с такой нагрузкой, что приведет к чрезмерному газообразованию и запорам, пишет Health. А наличие серы в капусте усугубляет неприятный запах газов.

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Что делать, если после употребления капусты сдувается живот?

Существует два способа решить эту проблему:

1. Медикаментозная терапия:

Вы можете обратиться к врачу и он припишет вам энтеросорбенты, спазмолитики или пеногасители

2. Народные средства:

Вы можете попробовать настой семян фенхеля, укропа, тмина или аниса. Также от вздутия поможет ромашковый чай, чай из мяты. От вздутия помогают травяной чай из ромашки, мелиссы и душицы, или же настой корня петрушки.

Массаж живота по временной стрелке также способен облегчить симптомы вздутия.

Важно:

Если вздутие живота сопровождается сильными болями, диареей или другими неприятными симптомами, обратитесь к врачу.

Перед приемом каких-либо медикаментов или народных средств рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Потребление капусты может быть полезно для вашего здоровья, но важно знать, как правильно ее употреблять, чтобы избежать неприятных последствий.

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