Что делать с кошельком, чтобы привлечь в жизнь деньги: народные приметы

Деньги, как и люди, любят порядок и комфорт. Поэтому, если вы хотите, чтобы в вашем кошельке всегда были деньги, нужно соблюдать несколько простых правил.

Видео дня

Деньги не любят быть скомканными и лежать путаницы. Поэтому не кладите в кошелек мелочь, визитки, чеки и другие мелочи, не имеющие отношения к деньгам, пишет РадиоТрек.

Читайте также: Что нельзя делать, когда у вас дома гости: приметы и предрассудки

Пустой кошелек притягивает бедность. Поэтому если у вас нет денег, положите в кошелек хотя бы одну купюру, даже если она небольшого номинала.

Если вы кому-то задолжали, отдавайте деньги утром. Нельзя отдавать долги вечером, иначе вы призовете еще больше долгов.

Кроме того, нельзя передавать деньги из рук в руки. Лучше сложите их пополам и положить сложенным концом от вас на тумбочку или пол.

Также помните, что брать деньги нужно левой рукой, а отдавать – правой.

Монеты – это мелочь, которая не приносит прибыли. Поэтому не стоит забивать кошелек монетами. Собранные за неделю копейки лучше отдать нищим.

Сделать это нужно в воскресенье. Не жалейте – монеты отойдут, а купюры только прибавятся.

Если в доме еще остались монеты, то нужно разбрасывать их по углам. Но не переусердствуй, речь идет о нескольких монетах.

Цвет кошелька тоже влияет на то, будут ли деньги частыми гостями у вас. Деньги не любят быть скомканными и лежать "где попало".

Идеально подойдет длинный кошелек со многими отделениями.

Составлять нужно от меньших купюр до больших лицевой стороной. Просто деньги любят, когда вы, открывая кошелек, не смотрите им "в спину".

Цвет кошелька лучше выбирать: красный, черный, коричневый, серебряный, зеленый или золотистый. Говорят, синий может привести скорее к потере, чем к умножению.

Раньше мы писали о том, почему нельзя дарить цветы в горшке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!